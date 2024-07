Ein Kleinkind hat am frühen Samstagmorgen im südlichen Stadtgebiet einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Junge war gegen 5 Uhr dem Leiter eines Einkaufsmarktes aufgefallen, weil er nur eine Windel trug und allein unterwegs war, berichtet die Polizei. Eine Streife sammelte den kleinen Mann vor Ort auf. Er war anscheinend noch nicht lange unterwegs, denn seine Körpertemperatur war trotz der kühlen Morgenstunden in Ordnung. Weil der Junge nicht sagen oder zeigen konnte, wo er wohnt, wurde er zunächst mit zur Dienststelle genommen. Parallel versuchten die Beamten, die Eltern ausfindig zu machen. Während der Suche im Umfeld des Ortes, an dem das Kind aufgegriffen wurde, machte ein Mann die vorbeikommende Streife auf sich aufmerksam. Es handelte sich um den Vater des kleinen Ausreißers, der auf der Suche nach seinem Sohn war. Wie der Mann den Beamten erklärte, hatte er geschlafen und nicht bemerkt, dass der Zweijährige alleine die Wohnungstür öffnete und ausbüxte. Sofort nach dem Aufwachen sei ihm aufgefallen, dass der Kleine verschwunden war. Letztendlich konnten der erleichterte Vater und sein Sohn wieder zusammengebracht werden.