Die Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern trauten ihren Augen kaum, als sie am Dienstagnachmittag auf der A6 bei der Abfahrt Ramstein-Miesenbach an einem Auto mit etwa 130 Stundenkilometern vorbeifuhren und dabei sahen, dass dort ein Kleinkind auf dem Beifahrersitz stand. Um sich noch einmal zu vergewissern, ließen die Beamten den Wagen noch einmal überholen. Auch dabei war laut Polizei gut erkennbar, dass der Gurt der Beifahrerseite einfach an der Seite hing und das kleine Mädchen im Fahrzeug herumturnte. Als die Polizisten den Wagen kontrollierten, stellte sich heraus, dass die Mutter des Kindes dieses tatsächlich nicht nur ohne Gurt, sondern auch ohne jeden Sitz transportierte. Das kleine Mädchen sei zwei Jahre alt und weniger als ein Meter groß gewesen, teilt die Polizei mit. Außerdem hätten direkt vor dem Kind im Fußraum unter anderem ein Akkubohrer und mehrere Schrauben gelegen. Die Mutter habe sich vor Ort nur wenig einsichtig gezeigt und ihr Versäumnis mit Zeitnot begründet. Die Beamten haben ihr verboten weiterzufahren, bis ein Verwandter schließlich einen Kindersitz vorbeibrachte. Als den Sitz im Fahrzeug verbaut wurde, sei klar geworden, dass das Kind offensichtlich noch nie korrekt gesichert wurde, berichtet die Polizei. Die Mutter habe den Kindersitz bei eingeschaltetem Airbag auf dem Beifahrersitz positioniert – und das auch noch falschherum. Außerdem habe sie die Sitzschale nicht mit einem Gurt gesichert. Als die Polizisten dies ansprachen, hätten die Personen völlig verständnislos reagiert, informiert die Polizei. Schließlich deaktivierten die Polizisten selbst den Airbag und befestigten die Schale korrekt.