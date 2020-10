Das kühle Wetter hat eine Zweijährige am Sonntagmorgen in Mackenbach nicht davon abgehalten, die Welt zu erkunden – alleine, nur mit einer Windel bekleidet. Ein 33-jähriger Mann meldete über den Notruf, dass er ein kaum bekleidetes Kind am Straßenrand stehend gefunden habe, berichtet die Polizei. Gemeinsam wartete er mit dem Kind, dass er in seine Jacke gehüllt und zum Wärmen ins Auto gesetzt hatte, das Eintreffen der Polizeistreife und der Rettungskräfte ab. Die Polizei klingelte sich durch das Mehrfamilienhaus in der Nähe und fand die völlig überraschte Mutter. Sie hatte mit ihren beiden Kindern in ihrem Bett geschlafen. Dass eins davon aufgestanden war und einen Ausflug machen wollte, hatte sie bis dahin offensichtlich noch nicht bemerkt. Glücklich über den Verlauf, nahm sie die Zweijährige wieder an sich.