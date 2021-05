Auf Ibiza wurde David Eckerlin zum zweifachen Sieger der Spanish U17 International 2021 gekürt. Dem Badmintonspieler des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums gelang in den Disziplinen Doppel und Mixed der Durchmarsch bis ganz nach oben auf das Treppchen.

Mit Partner Simon Krax aus Hessen startete Eckerlin von Setzplatz zwei in das Turnier. Nach klaren Siegen über eine luxemburgische und zwei spanische Paarungen setzten sich die beiden gegen die Deutschen Eric Teller/Luca Wiechmann im Finale mit 21:19, 21:19 durch.

Eng ging es auch im Mixedfinale zu. Hier spielte Eckerlin an der Seite von Amelie Lehmann (SG Gittersee). Von Setzplatz drei erreichten die beiden nach Siegen gegen eine portugiesische und zwei spanische Paarungen das Endspiel, das sie gegen die erstgesetzten Spanier Rodrigo Sanjurjo/Nikol Carulla gewannen (13:21, 21:14, 21:19).

„Unglaubliche Stimmung“

In der Einzelkonkurrenz traf David Eckerlin gleich in seinem ersten Spiel auf Luca Wiechmann, gegen den er diesmal in drei Sätzen den Kürzeren zog. David Eckerlin: „Ich bin im ersten Turnier noch nicht richtig ins Einzel reingekommen und habe viele einfache Fehler gemacht. Mein Gegner hat wiederum eine sehr gute Partie gespielt. Generell habe ich noch nie so gut wie im Mixed-Finale gespielt. Die Stimmung durch die Spanier in der Halle beim Stand von 19:19 im dritten Satz war unglaublich. Ich bin froh, dass wir die Konzentration behalten haben und das Finale am Ende für uns entschieden haben.“