Besucher des Pfalztheaters erlebten am Samstag ein besonderes Event: Die Premiere von „Moby Dick“, einer klimaneutralen Theaterproduktion, und den „Markt der Möglichkeiten“, der zeigte, wie jeder Einzelne Nachhaltigkeit im Alltag fördern kann. Von der emissionsfreien Schokoladenlieferung bis hin zum Insektenhotel – die Vielfalt der Angebote weckte die Neugier der Gäste.

Während am Abend die klimaneutrale Schauspielproduktion „Moby Dick“ aufgeführt wurde, bot sich bereits am Nachmittag die Chance, den „Markt der Möglichkeiten“ zu erkunden – eine Plattform für individuelles Engagement im Bereich der Klimaneutralität. Diese Veranstaltungen verwandelten das Theater in eine Begegnungsstätte für Kultur und zukunftsorientiertes Handeln.

Der Markt erstreckte sich über zwei Etagen und präsentierte sowohl Angebote externer Institutionen als auch Produkte der hauseigenen Gewerke. Der Tag bot somit auch den Theaterabteilungen, die sonst im Hintergrund wirken, eine Bühne für ihre Arbeit in einem neuen Licht. Anstelle von Garderoben waren nun Stände mit Holzprodukten, Schokolade, geretteten Lebensmitteln und vielem mehr zu finden. Die Vielfalt der Angebote zog zahlreiche Besucher an, darunter auch das Dramaturgen- und Direktorenquartett Annabelle Köhler, Marlis Kink, Petra Jenni und Johannes Beckmann, die sich eine Pause bei Kaffee und Gesprächen gönnten.

Innovative Projekte und kreative Lösungen

An den verschiedenen Ständen präsentierten sich Projekte wie das „Orchester des Wandels“, das Klimaschutz mit kulturellem Engagement verbindet, oder das „Food-Sharing“-Team aus Kaiserslautern, das Lebensmittel vor der Verschwendung rettet. Der kleine Florian begeisterte etwa sich für den Bau eines Insektenhotels, während andere Besucher sich in Energiesparmaßnahmen und dem Umgang mit erneuerbaren Energien informierten. Kreative Upcycling-Ideen waren ebenfalls zu sehen, wie Schlüsselbretter oder Spiele aus Werkstattresten, die direkt vor Ort erworben werden konnten.

Die Initiatoren Marlis Kink und Martin Schild blickten zufrieden auf die Veranstaltung zurück. Sie betonten, dass es bei der Veranstaltung nicht nur um das Sparen von Ressourcen ging, sondern auch um die Förderung von Nachhaltigkeit und kreativem Denken. Der Wunsch nach einer Wiederholung im nächsten Jahr war ein klares Zeichen für den Erfolg der Premierenveranstaltung. Das Pfalztheater bewies damit, dass Kultur und Klimaschutz Hand in Hand gehen können.