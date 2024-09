Wegen zwei Zechprellern hat der Wirt einer Altstadtkneipe am Freitagnacht die Polizei gerufen. Wie diese mitteilt, wollten die Männer ihre Getränke-Rechnungen nicht bezahlen. Nach Eintreffen der Polizisten habe einer der beiden, ein 40-Jähriger aus Berlin, dann doch widerwillig seine Zeche in Höhe von zehn Euro gezahlt und konnte gehen. Der zweite Mann sei jedoch gar nicht kooperativ gewesen. „Er verweigerte die Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten und teilte diesen im ,Kneipenjargon’ mit, dass er die Polizei nicht mag“, heißt es im Bericht. Er habe mehrfach falsche Personalien angegeben, einen Ausweis hatte er nicht dabei. So musste er die Polizisten zur Altstadtwache begleiten. Dort sei ihm nach ungefähr zwei Stunden sein Name wieder eingefallen, schreiben die Beamten. Der 35-Jährigen wohne im Stadtgebiet, wird mitgeteilt. Gegen ihn wird laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem stellt die Angabe von falschen Personalien eine Ordnungswidrigkeit dar.