An zwei weiteren öffentlichen Trinkwasserspendern können die Bürger im Sommer ihren Durst stillen: Im Stadtpark und am Betzenberg, in der Nähe des Bürgerbüros, hat die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) Versorgungs-AG Spender aufgestellt.

Das Förderprogramm „100 öffentliche Trinkwasserspender für Rheinland-Pfalz“ des Umweltministeriums gilt als eine Maßnahme zur Klimaanpassung. Diese Förderung ermöglichte auch die Installation der drei Lautrer Wasserspender, teilen die Stadtwerke mit. „Unser Wasser zeichnet sich durch eine besonders hohe Qualität aus“, betont Markus Vollmer, Vorstandsmitglied der SWK.

Wie bereits beim ersten Trinkwasserspender an der Ecke Kerst-/Fackelstraße haben sich die SWK wieder für Edelstahl-Säulen entschieden, an denen man problemlos auch Trinkflaschen befüllen und zur Verringerung des Plastikmülls beitragen kann. Die Trinkwasserspender können in den Sommermonaten rund um die Uhr genutzt werden. Um immer beste Qualität zu gewährleisten, werden sie regelmäßig beprobt und die Leitungen täglich in Intervallen gespült.

Ein vierter öffentlicher Wasserspender ist bereits am neuen Busbahnhof für die Stadtmitte in Planung.