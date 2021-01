In der Stadt Kaiserslautern sind zwei Menschen im Zusammenhang mit ein einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte das für Stadt und Landkreis Kaiserslautern zuständige Gesundheitsamt am Donnerstagabend mit. Im Landkreis gab es an dem Tag 26 bestätigte Neufälle, in der Stadt 31. Insgesamt sind in Kaiserslautern nach Angaben der Behörde bisher 45 Menschen mit dem Coronavirus gestorben, im Landkreis sind es 35.