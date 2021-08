Um möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, sich unkompliziert und ohne vorherige Anmeldung gegen das Coronavirus impfen zu lassen, bietet das Impfzentrum Kaiserslautern auch in der kommenden Woche zwei Sonderimpftage an. Das teilten am Donnerstag die Stadt- und die Kreisverwaltung gemeinsam mit. Demnach können am Dienstag und Freitag, 10. und 13. August, jeweils von 7 bis 12 Uhr all jene kommen, die sich impfen lassen möchten, und sich ihre Spritze abholen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer. Der Zweitimpftermin wird gleich vor Ort vereinbart.

Die Verwaltungen weisen darauf hin, dass sich gemäß der Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz ab sofort auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren impfen lassen können. Auch dieser Altersgruppe steht das Impfzentrum an den beiden Sonderimpftagen offen. Bei Jugendlichen ist es jedoch erforderlich, dass eine sorgeberechtigte Person anwesend ist. Dies muss auch nachgewiesen werden. Das Alter des Kindes beziehungsweise Jugendlichen muss ebenfalls durch Gesundheitskarte, Schülerausweis oder Personalausweis dokumentiert werden. Im Impfzentrum erfolgt eine individuelle Aufklärung bei einem Arzt. Danach müssen zu Impfende und Sorgeberechtigte jeweils der Impfung ausdrücklich zustimmen und dies per Unterschrift bestätigen.