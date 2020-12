Zwei weitere Personen aus Kaiserslautern sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Montagabend mitgeteilt. Damit erhöhte sich die Anzahl von Menschen in Stadt und Kreis, die nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus starben, auf 23. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Abend 45 Neuinfektionen, 26 in Kaiserslautern, 17 im Landkreis und zwei bei den Streitkräften.

