Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr in der Kaiserstraße mussten beide Beteiligten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei hatte ein 31-jähriger Autofahrer einen Parkplatz verlassen und sich in den fließenden Verkehr einreihen wollen. Dabei kollidierte sein Wagen mit dem herannahenden Ford Ranger eines 60-jährigen Mannes. An dem Pick-up wurde die komplette Front eingedrückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an jenem des 31-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird nach Polizeiangaben auf 20.000 Euro geschätzt.