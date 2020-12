Zwei Verletzte und drei stark beschädigte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Mittwochabend auf der K53 bei Stelzenberg ereignete. Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unglück als gegen 18 Uhr eine 34-jährige Autofahrerin, die in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, in Höhe der Abfahrt nach Stelzenberg mit ihrem BMW X1 auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Toyota Auris – mit der Folge, dass der VW Tiguan, der hinter dem Toyota fuhr, auf dessen Heck krachte. Der Toyota überschlug sich und kam quer auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehrere zehntausend Euro geschätzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Lediglich bei der 55-jährigen Fahrerin des Toyota und ihrem 60 Jahre alten Beifahrer wurden leichte Verletzungen festgestellt. Sie verbrachten die Nacht vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls gab die 34-jährige BMW-Fahrerin an, dass hinter ihr ein SUV gefahren sei, der dicht auffuhr und drängelte. Als der Fahrer das Fernlicht anschaltete, sei sie im Rückspiegel geblendet gewesen und deshalb auf die Gegenfahrbahn geraten. Der SUV sei nach dem Zusammenstoß der anderen Fahrzeuge einfach weitergefahren. Die Polizei nun sucht Zeugen, die helfen können, den Unfallhergang zu klären. Diese können sich unter Telefon 0631/3692250 melden.