Zwei Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls Feierabendverkehr in der Reichswaldstraße.

Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwoch zu dem Unfall im Feierabendverkehr, als eine 35-Jährige mit ihrem Auto gegen 16 Uhr aus der Vogelwoogstraße kommend, die Reichswaldstraße in Richtung Feuerbachstraße überqueren wollte. Dabei nahm sie jedoch einem Autofahrer die Vorfahrt, der die Reichswaldstraße in Richtung Merkurstraße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Aufräumarbeiten stand in Richtung Pariser Straße nur eine Fahrspur zur Verfügung, sodass sich ein längerer Stau bildete.