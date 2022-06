Zwei Verletzte und zwei beschädigte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Autounfalls, der sich am Montag auf der Straße zwischen Otterberg und Baalborn ereignete. Wie die Polizei berichtet, war eine 65-jährige Frau morgens mit ihrem Wagen vom Münschwanderhof in Richtung der Landstraße unterwegs. Ohne auf die Vorfahrt eines 22-jährigen Fahrers eines Transporters zu achten, bog sie nach links in Richtung Otterbach ab. An der Kreuzung kollidierten die Wagen. Der Fahrer und die Fahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.