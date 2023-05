Im Stadtgebiet kam es am Montagmittag zu zwei Unfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden. In der Rudolf-Breitscheid-Straße fuhr eine Taxifahrerin um 12.17 Uhr in Richtung der Königstraße. Laut Polizei erkannte die 57-jährige Autofahrerin ein Kind zu spät, dass über die Straße gehen wollte und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Siebenjährige leicht.

Der zweite Unfall ereignete sich fast zeitgleich auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße. Beim Befahren des Parkplatzes übersah laut Polizei ein 83-jähriger Autofahrer einen 59-jährigen Fußgänger, der sich bei dem Zusammenstoß am Knöchel verletzte. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.