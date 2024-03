Bei einem Unfall am Opelkreisel wurden am Donnerstagmittag zwei Menschen verletzt. Es kam zu einer 45-minütigen Straßensperrung.

Wie die Polizei berichtet, wollte sich eine 23-jährige Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Toyota Avensis in den fließenden Verkehr in Richtung B270 einreihen. Dabei übersah sie jedoch einen herannahenden Mercedes-Benz Vito und stieß mit ihm zusammen. Sowohl die 23-Jährige als auch der 59-jährige Vito-Fahrer klagten anschließend über Schmerzen, Sie wurden zur Untersuchung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Wagen musste die Straße für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.