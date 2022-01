Leicht verletzt wurden zwei Autofahrer bei einem Auffahrunfall am frühen Donnerstagabend auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach. Wie die Polizei berichtet, waren beide in Richtung Mannheim unterwegs. Unachtsamkeit und zu wenig Abstand führten dazu, dass der 26-jährige Fahrer eines VW Passat auf den Wagen eines 51-jährigen Honda-Fahrers auffuhr. Beim Aufprall riss ein Vorderrad des Passats ab, flog mit großer Wucht unter die Mittelschutzplanke und verkeilte sich dort. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens konnte es zunächst nicht geborgen werden. Die beiden leichtverletzten Fahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einem Rückstau in Fahrtrichtung Mannheim.