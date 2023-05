Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch bis Dienstag haben die Fußball-Amateurvereine Zeit, sich an der Abstimmung über die Wertung der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 zu beteiligen. Darauf hat Udo Schöneberger, Vorsitzender des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg, in der ersten virtuellen Ausschusssitzung hingewiesen. Ende der Woche will der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) die Entscheidung bekanntgeben.

Zwei Varianten stehen zur Auswahl: Der Vorschlag des Verbandes sieht vor, zwei Vereine in jeder Liga aufsteigen zu lassen, absteigen muss demnach niemand. Sollten sich weniger als die Hälfte