Gleich zwei nicht alltägliche Unfälle ereigneten sich am Samstag in der Stadt. Das erste Mal wurden Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 11 Uhr in die Königstraße gerufen: Ein offenbar älterer Mann war beim Einparken mit seinem Wagen in die Schaufensterscheibe des Sanitätshauses Ank gefahren, teilt Peter Lukas, diensthabender Leiter der Feuerwehr am Sonntag auf Nachfrage mit. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand lediglich Schaden an dem Schaufenster, informierte Einsatzleiter Stephan Moritz bereits von der Unfallstelle am Samstag. „Am Auto waren nur ein paar Kratzer entstanden, der Fahrer stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits daneben“, führt Lukas aus. Die Scheibe hatte den größeren Schaden davongetragen und wurde von den Wehrleuten mit Sperrholz verschlossen.

Gegen 14 Uhr war der zweite Einsatz wegen eines ungewöhnlichen Unfalls: In der Pariser Straße, Höhe Jet-Tankstelle, war ein Chevrolet Camaro in den Mittelstreifen gefahren. Wie es dazu kam, „ob es sich um ein illegales Autorennen handelte, Alkohol oder Drogen im Spiel waren oder vielleicht eine Straftat im Vorfeld, kann man derzeit nicht sagen, denn der Sportwagen stand verlassen dort“, informiert Lukas. „Es heißt, die Insassen seien flüchtig, vielleicht gibt es Zeugen“, mehr konnte er am Sonntag noch nicht sagen. Näheres müssten die Ermittlungen der Polizei bringen. „Der Wagen hat rote Nummernschilder“, ergänzt Lukas noch eine Besonderheit. Der Wagen wurde abgeschleppt.