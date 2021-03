[Aktualisiert um 18.00 Uhr] Noch immer wird nach dem Fund von zwei Leichen in Weilerbach nach dem Tatverdächtigen gesucht. Das teilt die Polizei auf Anfrage mit. Auf Twitter hieß es, die Fahndung sei nun auch auf Rodenbach ausgeweitet worden.

Bei den beiden Toten handelt es sich um einen 65-jährigen Mann und eine 60-jährige Frau. „Sie waren ein Paar, waren aber wohl nicht verheiratet“, informiert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Sie seien heute Morgen in einem Gehöft zwischen Weilerbach und Hirschhorn von der Polizei gefunden worden. Dass die beiden erschossen wurden, wollte die Polizei nicht bestätigen. Doch: „Das dementiere ich auch nicht“, meinte der Polizeisprecher.

Der Tatverdächtige ist laut Polizei der Sohn der Frau. Er ist 38 Jahre alt. In einer Pressemeldung der Verbandsgemeinde wird er so beschrieben: Er soll 1,75 Meter groß sein und kurzes lockiges Haar haben. Bekleidet sein soll er mit einer grünen Arbeitshose und einer dunklen Softshelljacke. Hinweise nehme die Polizei unter der Nummer 110 entgegen, so die Verbandsgemeinde.

Mit Spezialkräften der Polizei wird nach ihm gesucht. „Für die Bürgerinnen und Bürger von Weilerbach besteht derzeit keine konkrete Gefahrenlage. Die Kinder können von den Eltern aus den Einrichtungen abgeholt werden“, teilte die Verbandsgemeinde nach 17 Uhr mit.