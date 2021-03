In Weilerbach läuft ein größerer Einsatz der Polizei: Offenbar wurden in einem Gehöft zwei Leichen gefunden. Nach einem Tatverdächtigen wird gefahndet, so die Polizei per Twitter. Über ihn sagte die Polizei: „Wir schließen nicht aus, dass er bewaffnet ist.“

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz bestätigte auf RHEINPFALZ-Anfrage zunächst nur, dass es einen Einsatz gibt. Etwas später veröffentlichte sie die Twitter-Meldung und fordert dazu auf, den Bereich Weilerbach zu meiden. Etliche Kräfte scheinen in Weilerbach vor Ort zu sein. Über der Gemeinde schwebt seit geraumer Zeit ein Hubschrauber, immer wieder sind Martinshörner zu hören. Bewaffnete Polizisten stehen an der Ampel in Weilerbachs Mitte. Und die Grundschule will offenbar die Kinder nicht alleine nach Hause laufen lassen.

Die Toten, eine Frau und ein Mann, seien am Morgen entdeckt worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz der Nachrichtenagentur DPA mit. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte ein Sprecher. Frau und Mann seien nicht verheiratet, aber vermutlich ein Paar gewesen.