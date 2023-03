Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Hohenecken hat sich in einem spannenden Derby gegen den SV Hermersberg als die stärkere Mannschaft gezeigt. Das Team von Trainer Benny Hassenfratz setzte sich auf dem heimischen Kunstrasen mit 3:1 (1:0) durch und sicherte sich damit den dritten Sieg in der Fußball-Verbandsliga. Für den SVH war es hingegen die vierte Niederlage in Folge.

Die Gäste zeigten von Beginn an, dass sie sich in diesem Duell mit dem alten Rivalen einiges vorgenommen hatten, und gingen kämpferisch und mit großem körperlichen Einsatz zur Sache.