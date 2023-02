Noch haben sie ihr Abitur nicht in der Tasche. Doch das ist nur eine Frage von wenigen Wochen. Raphael Gaedke und Lars Gottfriedsen, die dem Ende ihrer Schulzeit entgegensehen, haben das Hohenstaufen-Gymnasium wegen seines MINT-Schwerpunktes (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gewählt.

Beide sind sie an Mathematik und Informatik interessiert. Und beide haben sie sich neben den Anforderungen in Grund- und Leistungskursen zusätzlich bei Wettbewerben eingebracht – und dabei gepunktet. Beim Facharbeitswettbewerb der Dr. Hans-Riegel-Stiftung haben Raphael und Lars einen ersten Platz belegt. Dafür wurden sie von der Stiftung und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz für die jeweils beste eingereichte Facharbeit in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Raphael hat im Fach Mathematik mit einer Arbeit zur Optimierung des ÖPNV, Lars mit einer Arbeit im Fach Informatik über die Umstellung eines analogen Produktionsprozesses auf einen Mikroprozessor, seine Leistung unter Beweis gestellt.

Raphael mit den Leistungsfächern Mathematik, Chemie und Deutsch weiß, was es heißt, Bus und Bahn zu fahren. Er ist in Winnweiler zu Hause und ist nach der zehnten Klasse am Wilhelm-Erb-Gymnasium zum Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslautern gewechselt. „Je mehr ÖPNV, umso besser“, meint Raphael, der keinen Masterplan hat, dennoch ein Potenzial zur Optimierung von Bus und Bahn in der Region sieht.

Seit der fünften Klasse bringt er sich sehr erfolgreich mit Arbeiten bei Wettbewerben wie „Schüler experimentieren“ in den Fächern Biologie, Technik und Informatik ein. Beim Bundeswettbewerb Mathematik für Oberstufenschüler hat er sich ab der zehnten Klasse bis zur Bundesrunde qualifiziert. Im Frühjahr 2022 ist er als Preisträger des Bundeswettbewerbs Informatik hervorgegangen. Unmöglich seien seine Leistungen nicht. „Man braucht Interesse, Motivation und man muss es machen.“ Daneben hat Raphael Zeit, Posaune zu spielen und sich beim Symphonischen Blasorchester Kaiserslautern einzubringen, an Schachturnieren teilzunehmen und sich im Jonglieren zu üben. Jetzt beabsichtigt er, in Bonn Mathematik und Informatik zu studieren. Abstand von zu Hause will er gewinnen. Dazu wird unter anderem die eine oder andere Reise dienen, die Raphael nach dem Abitur unternehmen will.

Lars besucht seit der fünften Klasse von Waldfischbach-Burgalben aus das Hohenstaufen-Gymnasium. Auch wenn Deutsch im schriftlichen Abitur für ihn hätte besser laufen können, zeigt er sich in den Leistungsfächern Informatik und Mathematik sehr zuversichtlich. Im Rahmen eines Praktikums während der neunten Klasse hat er einen Einblick bei Wipotec, einem großen in Kaiserslautern ansässigen Unternehmen für Wägetechnik, bekommen. Für seine Facharbeit in Informatik lag es für ihn nahe, sich ein Thema aus der Produktionspalette von Wipotec zu wählen. Dass Lars ein Faible für Mathematik und Informatik hat, zeigt, dass er als Schüler bereits seit einem Jahr eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft am Fraunhofer ITWM hat und sich dort in der Softwareentwicklung einbringt. Seit der sechsten Klasse hat er mehrfach bei Mathe-Olympiaden erfolgreich auf Landes- und Bundesebene teilgenommen. Im Sommersemester 2023 will er an der Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität (RPTU) in Kaiserslautern Mathematik studieren. Die Zusage für ein Stipendium des Felix-Klein-Zentrums für Mathematik in Kaiserslautern hat er bereits in der Tasche.

„Ich habe keine Lust, nach dem Abitur nichts zu tun“. Lars weiß sich beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) einzubringen und Gruppenarbeit zu organisieren. Auch weiß er es zu schätzen, zwischen Elternhaus und der Universität pendeln zu können.