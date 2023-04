Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Raus ins Freie! Dafür gibt es tausende Gründe. Und doch übertrumpft in Zeiten der Pandemie einer alle anderen: aufgehobene Kontaktbeschränkung in der Kulturszene. Wie etwa bei „Kunst und Musik im Hof“ des Vereins KulturArt Otterberg am Wochenende, wo Begegnungen mit Musikern, Künstlern und Kunsthandwerkern der näheren Umgebung angesagt waren.

Noch immer Pandemie. Noch immer Einschränkungen. Noch immer darbende Kulturereignisse einer bedeutsamen Zeit, was kreative Konzepte der Kulturschaffenden betrifft. Mit dem zweitägigen