Am Wochenende fand unter Pandemiebedingungen mit der 2G-Regel und Maskenpflicht die 13. Auflage der Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause!“ im Fritz-Walter-Stadion statt. Vieles war anders als sonst.

Aufgrund der derzeit rasant ansteigenden Infektionszahlen in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern sowie dem damit verbundenen Ansteckungsrisiko hatten Baudezernent Peter Kiefer und auch seine Vertreter die Teilnahme an der offiziellen Eröffnung am Samstagmorgen abgesagt. Die Projektmanagerin der Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG, Svenja Munz, wies in ihrer Begrüßung darauf hin, dass die FCK-Gastronomie lediglich im Freien verköstigen dürfe und der geplante Eröffnungssekt auch ausfallen müsse, da die Masken nicht abgenommen werden dürften.

Mit der Resonanz zufrieden

Messepartner wie die Stadtwerke Kaiserslautern hatten kurzfristig beschlossen, pandemiebedingt auf das persönliche Erscheinen von Mitarbeitern an ihrem Infostand zu verzichten, wie Marketingleiter Hans-Peter Frey vor Ort mitteilte. „Als Energieversorger zählen wir zu den systemrelevanten Unternehmen. Eine Teilnahme an der Messe hätte für unsere Mitarbeiter eine dreitägige Quarantäne bedeutet“, so Frey. Ebenso hatte die Polizei an ihrem Stand zum Thema Einbruchschutz aufgrund der Pandemielage auf ihr Kommen verzichtet, wie Svenja Munz erklärte. Dennoch zeigt sich die Projektmanagerin am Sonntagmittag zufrieden. „Das Konzept wird gut angenommen. Ich bin zufrieden mit der Resonanz und der Besucherzahl“.

Dampfreiniger und Staubsauger in einem

Über 30 Aussteller waren zur Bau- und Immobilienmesse angereist. Joachim Müller von Massa Haus aus Simmern im Hunsrück ist mit seiner Niederlassung seit über 20 Jahren in der Kaiserslauterer Merkurstraße präsent. „Wir versuchen Häuser für den Mittelstand anzubieten, mit vielen Möglichkeiten zur Eigenleistung.“ Müller wies auf die Aktion „Jetzt.Bewerten!“ hin und verteilte Beutel mit Fichtensamen. „Für jede Kundenbewertung will Massa Haus drei Bäume pflanzen“, sagte der Eigenheimberater. Wer es in seinem Zuhause sauber mag, konnte sich bei AFG Reinigungssysteme aus Donauwörth Ideen holen. Dampfreiniger und Staubsauger in einem Gerät, für Privathaushalte und Gewerbe, kosten inklusive Zubehör ab 1700 Euro aufwärts. Sicherheitstechnik, die das Einbruchmelden, Videoüberwachen, Zeiterfassen und mehr im Angebot hat, dafür war Vertriebsassistentin Anna Jochum von der Firma Heinz Port aus Kaiserslautern am Start.

Michael und Simone Wagner waren mit ihren drei Kindern aus Zell im Donnersbergkreis angereist. „Wir suchen ein Haus und wollen uns über alles informieren“, sagte Michael Wagner am Stand von Silvia Lösch, Geschäftsleiterin bei Town&Country Haus aus Heltersberg. Eine besondere Art der Wärmedämmung präsentierte Jörg Ewen von Bisotherm aus dem saarländischen Nalbach-Bilsdorf. Mit Bimsstein, abgebaut im Neuwieder Becken bei Koblenz, wies Ewen auf eine hundertprozentig recycelbare, ökologisch wertvolle Möglichkeit hin, energiesparend zu bauen. „Glaswolle und Styropor sind tickende Zeitbomben“, erklärte der Fachberater. Francesca Delarber und Markus Happersberger aus Ramstein-Miesenbach „sind in der Findungsphase rund ums Haus“. Der Mittelfeldspieler des SV Morlautern und seine Partnerin haben eine Katze. Damit der geplante Insektenschutz den Krallen des Stubentigers standhält, ließen sich die beiden von Dieter Müller von der Firma Waldenmaier aus der Nähe von Schwäbisch Hall beraten. Insektenschutz in allen Varianten und auch Pollenschutz für Allergiker können nach Maß und individuell angefertigt werden, so Waldenmaier.

Große Nachfrage nach Immobilien

Wer noch auf der Suche nach einer Immobilie ist, konnte sich auf einer Exposéwand auf der Messe einen Überblick über die Immobilienangebote der Region holen. Bei Katharina Schmidt von N1 Immobilien-Management mit Büros in Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern wurde es dann konkreter. Schmidt erklärte einem interessierten Kunden, dass die Nachfrage nach Immobilien derzeit sehr hoch sei, was sich auch auf die Preise auswirke. Der Meisterfachbetrieb Türencenter Schmitt aus Weilerbach informierte über die Möglichkeiten, sich eine individuelle Designerhaustür und einbruchsichere Fenster planen zu lassen.

Als Ergänzung zu der gut besuchten Messe gab es an beiden Tagen Vorträge etwa über Stromeinsparmöglichkeiten, Smart Home und Photovoltaik-Anlagen. Mit dem Online-Terminvereinbarungs-Tool auf der Messewebsite konnten Interessierte vorab Beratungsgespräche mit den Ausstellern vereinbaren. Dies sollte lange Wartezeiten an den Messeständen der Aussteller verhindern.