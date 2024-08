Am Donnerstagnachmittag ereigneten sich rund um Kaiserslautern gleich zwei Verkehrsunfälle, die eine Sperrung nach sich zogen. Autofahrer standen zeitweise auf der K62 zwischen Otterbach und Kaiserslautern sowie auf der Pariser Straße zwischen Kleeblatt und Einsiedlerhof im Stau.

Auf der K62 waren laut Polizei gegen 15.30 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein 62-Jähriger, der in Richtung Otterbach fuhr, war etwa auf halber Strecke in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen einer 22-Jährigen kollidiert. Die vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Beim Unfallverursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab 0,5 Promille, so die Polizei. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und den Abschlepparbeiten gesperrt.

Als die Polizei beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) gegen 17 Uhr die Aufhebung der Sperrung vermeldete, musste sie zeitgleich die nächste gesperrte Straße verkünden: die Pariser Straße zwischen Kleeblatt und Einsiedlerhof. Dort war es laut Polizei gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 62-Jähriger und eine 23-Jährige hatten ihre Autos an einer roten Ampel gestoppt. Dies bemerkte ein 29-Jähriger zu spät und prallte auf das Auto des 62-Jährigen, so die Polizei. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass das Fahrzeug in das Auto der jungen Frau katapultiert wurde. Zwei Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der 62-Jährige stand unter Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den drei Fahrzeugen waren so erheblich, dass sie abgeschleppt werden mussten.