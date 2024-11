Die Herren des 1. FC Kaiserslautern haben am Samstag beim VfL Bad Kreuznach den fünften Oberliga-Sieg im sechsten Spiel gelandet. Am Sonntag legten die Damen in eigener Halle gegen den ATSV Saarbrücken nach und fuhren den ersten Saisonsieg ein.

War das die Trendwende? Nach fünf erfolglosen Anläufen haben die Regionalliga-Damen gegen den favorisierten ATSV Saarbrücken