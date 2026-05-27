Tobias Kiefer muss seine Hoffnung auf einen WM-Start im Einzel begraben. Im Double ist er mit Julian Kreuzer qualifiziert. Bald muss er sich aber einen neuen Partner suchen.

Starke Ergebnisse im Doppel, Hoffnung fürs Einzel – Tobias Kiefer hat große Pläne für die kommende Hyrox-WM in Stockholm. Mit seinem Partner Julian Kreutzer hat er sich bereits im Doppel qualifiziert. Doch bei diesem Wettbewerb in Berlin am vergangenen Wochenende war sein Ziel, sich wieder in der Einzeldisziplin zu qualifizieren. Ganz wie letztes Mal.

Tobias Kiefers zweite Hyrox-WM

Im Jahr 2025 qualifizierten sich Tobias Kiefer (32, aus Krickenbach) und sein damaliger Partner Daniel Gundall für ihre erste Hyrox-WM in Chicago. Kiefer konnte überraschend auch am Einzelwettbewerb teilnehmen. Die Kombination aus verschiedenen Fitnessübungen und Rennen machte Kiefer am vergangenen Wochenende bei der Hitze auf dem Berliner Flughafen doch zu schaffen. Sein Ziel war es, sich erneut für die Einzeldisziplin der kommenden Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Gute Vorbereitung für die WM

Nur zwei Stunden vor der Einzeldisziplin belegte das Team Kiefer/Kreutzer im Doppel Platz neun, in der eigenen Altersgruppe sogar Platz vier. „Es war noch mal eine gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft“, erklärt Kiefer. Sie konnten so noch einmal „sehen, was drin ist“.

Als er dann in Berlin aber allein an den Start ging, reichte es am Ende nicht. Er sah den letzten Qualifizierten kurz vor ihm ins Ziel einlaufen. Tobias Kiefer verpasste seine Chance auf die WM-Teilnahme im Einzel. Zwei Sekunden fehlten. „Es tut weh“, erzählt er. Auf der Zugfahrt zurück nach Hause konnte er nur darüber nachdenken, wo er noch etwas hätte verbessern können. „Aber am Ende nützt es nichts.“

Ein Treppchenplatz bei der Hyrox-WM

In drei Wochen starten Kiefer und Kreutzer gemeinsam im Doppel in Stockholm. Sie peilen „schon das Treppchen an“ und wollen diesen Wettbewerb noch gemeinsam genießen. Eine neue Regelung trennt das Duo künftig. Die Regel besagt, dass im Doppel nur noch Partner mit derselben Nationalität zusammen antreten dürfen. Kiefers Partner kommt aus Österreich – somit trennen sich die Wege der beiden im Hyrox bald. Kiefer will noch nicht über das, was kommen wird, nachdenken. Ihm geht es um das Jetzt. Sein Fokus ist klar: „Jetzt alles geben, und aufs Podium.“