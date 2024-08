Die Rettungskräfte waren am Mittwoch auf der Bundesstraße 48 mehrfach gefordert. Bei Unfällen wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der B48 zwischen Hochspeyer und Trippstadt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Wagen gegen 8 Uhr in Richtung Hochspeyer unterwegs, als er in einer abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Auto rutschte nach links über die nasse Fahrbahn und prallte seitlich gegen einen Baum. Der 36-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste aus der Böschung geborgen und abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Die Bundesstraße war zwischen Hochspeyer und der Abzweigung nach Waldleiningen rund eine Stunde lang gesperrt.

Einige Stunden später verletzte sich ein 19 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz ebenfalls schwer. Er war laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf der B48 von Kaiserslautern in Richtung Stüterhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve – dort gilt Tempo 40 – die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der Motorradfahrer flog über die Schutzplanke und stürzte einen Abhang hinunter. Er wurde schwer verletzt von Kräften des Rettungsdiensts, der Feuerwehr und der Polizei aus dem abschüssigen Gelände gerettet. Der 19-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die B48 war zwischen Kaiserslautern-Mölschbach und Stüterhof rund zwei Stunden lang gesperrt.