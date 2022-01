[aktualisiert um 12.01 Uhr] Zwei Schwerstverletzte gab es am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl. Zwei Autos kollidierten laut Angaben der Feuerwehr kurz vor 9 Uhr wohl frontal miteinander. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, habe eine Person außerhalb ihres Fahrzeugs gelegen, teilte Thomas Jung, Wehrleiter der Landstuhler Feuerwehr, mit. Sie sei von einem Passanten, Polizisten und Feuerwehrleuten vor Ort reanimiert worden. Um das zweite Unfallopfer aus seinem Wagen zu befreien, sei die Autotür mit hydraulischem Gerät entfernt worden. Auch diese Person habe Kopfverletzungen erlitten und sei von den Helfern so lange versorgt worden, bis der Notarzt eingetroffen sei.

Ein Hubschrauber des ADAC stand für den Abtransport bereit, ebenso Rettungswagen, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Die Feuerwehr war mit 19 Leuten im Einsatz.

Straße nach wie vor voll gesperrt

Die Bruchwiesenstraße ist aufgrund des Unfalls zwar noch vollständig gesperrt, die Polizei Landstuhl schätzt aber, dass sie gegen 12.30 Uhr wieder freigegeben werden kann. Grund für die lange Sperrung war, dass nach der Bergung der Verletzten und der beschädigten Fahrzeuge ein Gutachter beurteilen musste, wie es zu dem Unfall gekommen war. Noch wollte die Polizei jedoch keine Angaben zur Unfallursache machen.