Nun spricht sehr viel für die U21 des FCK. Der Sieg bei der TuS Koblenz ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Oberliga-Meisterschaf. Trainer Bugera mahnt aber.

Das Tor zur Fußball-Regionalliga steht nun sperrangelweit offen für die U 21 des 1. FC Kaiserslautern. Der 2:1 (0:1)-Auswärtssieg im drittletzten Saisonspiel bei TuS Koblenz war in mehrerlei Hinsicht ein Ausrufezeichen. Dennoch tritt Trainer Alexander Bugera auf die Euphoriebremse: „Die letzten Spiele gegen Eisbachtal und Eppelborn müssen erst noch gespielt werden.“

Doch gerade Bugera weiß, wie oft die TuS Koblenz in den vergangenen Jahren ein Stolperstein für die „kleinen Teufel“ war – acht Spiele war man gegen die Koblenzer sieglos geblieben, sechs davon wurden verloren, und oft genug war Bugera an der Seitenlinie dabei. Nun eine Partie, in der man früh in Rückstand geraten war, gedreht zu haben, mag dafür sprechen, dass in dieser Saison einfach vieles besser läuft als zuletzt. Bugera verweist in diesem Zuge auf die deutlich geringere Zahl der Gegentore gegenüber der Vorsaison.

Auf dem Papier „leichte“ Gegner

Fakt ist, dass der FCK II – unabhängig davon, dass Verfolger Pirmasens am Mittwochabend mit einem 3:2-Erfolg in Engers nachlegte – mit zwei Siegen gegen auf dem Papier „leichte“ Gegner Meisterschaft und Aufstieg klar machen kann. Zudem war das Dienstagsspiel durchaus ein Vorgeschmack auf kommende Aufgaben in der Regionalliga mit Blick auf das Stadion, verglichen mit zahlreichen Oberliga-Dorfplätzen, und die stattliche Kulisse von 1347 Zuschauern. Gut 250 davon befanden sich im Gästeblock, der im Stadion Oberwerth nur selten benötigt wird, dazu noch viele auf der Haupttribüne.

„Toll, dass sie an einem Dienstagabend gekommen sind“, freute sich FCK-Verteidiger Ivan Smiljanic. „Und wir haben ihnen einiges zurückgeben können“, ergänzte Kapitän Jean Zimmer, der seinen Siegtreffer vor dem Gästeblock entsprechend feierte. Sicherlich kam hinzu, dass TuS Koblenz nicht in Bestbesetzung antrat. Mit Blick auf das Rheinlandpokalfinale am 23. Mai bei Eintracht Trier wurden mit Igor Blagojevic, Damir Grgic und Lukas Tuchscherer drei angeschlagene Leistungsträger geschont. „Trotzdem bin ich Wettkämpfer und ärgere mich enorm über die Niederlage“, betonte TuS-Trainer Michael Stahl, um aber hinzuzufügen, dass man in Durchgang Zwei „keine klaren Torchancen“ mehr hatte.

Das „gute Gefühl“ von Jean Zimmer

Es war aus TuS-Sicht gut losgegangen: Eckball Tomoya Kurogi, Kopfball Daniel von der Bracke – 1:0 (3.). „In den ersten Minuten war die Anspannung noch spürbar, dann aber sind wir besser ins Spiel reingekommen“, erklärte Smiljanic, dem nach dem Seitenwechsel und einem schlecht geklärten ruhenden Ball derselbe vor die Füße fiel, und er aus spitzem Winkel den Ausgleich markierte (47.). „Mit rechts, obwohl ich Linksfuß bin und noch eine Spritze in den rechten Fuß bekommen hatte“, erklärte Smiljanic. „Damit haben wir den FCK angezündet“, sah Stahl die Partie nun kippen. Beim FCK war zur Pause Ben Jungfleisch hineingekommen, wodurch Erik Müller von rechts vorne nach hinten links rückte. Es war aber erneut ein abgewehrter Standard, der das zweite Tor der Gäste begünstigte.

Von der Strafraumgrenze aus zog Jean Zimmer ab und hatte – „der erste Kontakt war sehr gut!“ – gleich ein gutes Gefühl, das Sekundenbruchteile später noch besser wurde (58.). Diese Führung gab der FCK nicht mehr aus der Hand, ließ aber weitere Chancen ungenutzt, wobei Daniel von der Bracke mit seiner Erfahrung Mal um Mal gefährliche Szenen bereinigte, während einige TuS-Standards in der Schlussphase für kaum Gefahr sorgten. „In Durchgang Eins haben wir kaum Lösungen gefunden, waren nach der Pause aber giftiger“, fasste Bugera zusammen.

Tolle Unterstützung durch FCK-Fans

„Die Fans haben uns gepusht“, freute sich Smiljanic über die Unterstützung, die quantitativ und akustisch deutlich über dem lag, was man bei vielen Heimspielen am Fröhnerhof erlebt hatte. Wobei es keines Beweises bedurft hätte, dass der FCK auch im Norden von Rheinland-Pfalz seine Anhänger hat. Nun gilt es, bei den letzten zwei Schritten nicht zu stolpern. „Was Pirmasens macht, ist uns egal“, gibt sich Zimmer selbstbewusst, sieht das Restprogramm, wo am Samstag (15 Uhr, Fröhnerhof) die Sportfreunde Eisbachtal der nächste Gegner sind, aber nicht als Selbstläufer: „Auch Eisbachtal kann ganz eklig werden.“ Zumal der Gegner aus dem Westerwald, von vier Absteigern ausgehend, zwar aktuell als 13. „über dem Strich“ steht, aber mit nur zwei Punkten Vorsprung und einem schweren Restprogramm.

Auch gegen Eisbachtal, so Bugera, „müssen wir am Samstag unseren Fußball auf den Platz bringen“. Wenn es dann gelingt, die „brutale Serie“, so Bugera, von 26 ungeschlagenen Spielen, von denen 21 gewonnen wurden, auf 28 beziehungsweise 23 zu verlängern, wäre alles klar – im Falle eines Pirmasenser Patzers vielleicht sogar schon früher.