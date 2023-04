Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern muss in der Ersten Regionalliga Südwest höllisch aufpassen, nicht mit in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Nach vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen muss schleunigst die Trendwende her. Am besten schon mit einem Sieg am Samstag (16.30 Uhr/Barbarossahalle) im Heimspiel gegen den oberen Tabellennachbarn Bona Baskets Limburg.

Ungleich wichtiger wäre allerdings ein Sieg im Nachholspiel am Mittwoch (20 Uhr) bei Schlusslicht SG Mannheim. Als Tabellenzehnter hat der FCK sein Schicksal nach wie vor selbst in der Hand.