In der Fußgängerzone sind zwei alte Robinien abgeholzt worden. „Sie mussten gefällt werden, da Gefahr im Verzug war“, erklärte Sandra Zehnle, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Beide Bäume in der Pirmasenser Straße hätten einen sogenannten Wackeltest nicht bestanden. Auch aufgrund von Urineintrag durch Hunde hatten beide Bäume eine Stockfäule entwickelt, so Zehnle. In der Nähe, in der Richard-Wagner-Straße, befinde sich eine weitere Robinie, die in der kommenden Woche ebenfalls auf ihre Standfestigkeit getestet werden soll. Falls erforderlich, müsse auch die gefällt werden. Eine Leserin, die eine Arztpraxis in der Pirmasenser Straße betreibt, hatte die RHEINPFALZ auf die Fällarbeiten vor dem Gebäude mit der Hausnummer 24 und vor dem Schuhgeschäft aufmerksam gemacht. Die großen Bäume sahen aus ihrer Sicht gut und gesund aus. „Jetzt stehen nur noch die Stümpfe, die mit einem rot-weißen Band umwickelt sind.“ Die Leserin bedauert die Aktion. „Wieder zwei Schattenspender weniger.“ Sie bemängelt, dass die umwickelten Baumstümpfe erbärmlich aussehen. „Was nutzt uns ein Citymanager, wenn die Kleinigkeiten nicht funktionieren“, sagt sie. So ein Anblick erhöhe nicht die Attraktivität der Innenstadt. Die Sprecherin der Stadtverwaltung kündigte an, es müssten zunächst die Ver- und Entsorgungsleitungen geprüft werden. „Sollten diese es zulassen, werden an gleicher Stelle Ebereschen gepflanzt.“