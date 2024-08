Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am vergangenen Freitag laut Polizei gegen 10.30 Uhr auf der Landstraße 469 in Richtung Landstuhl. Ein 73-Jähriger aus dem Kreisgebiet kam von einem Feldweg und wollte auf die Landstraße in Richtung Landstuhl einbiegen. Dabei übersah er wohl die dort fahrende 25-jährige Frau aus dem Landkreis und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Verkehrsunfallbeteiligte wurden von Rettungskräften ins nächste Krankenhaus gebracht. Da die Fahrzeuge bei dem Unfall stark beschädigt wurden, mussten diese abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.