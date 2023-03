Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Mainzer Straße gemeldet worden. Dort wurden gleich zwei Autos beschädigt, die in Höhe des Hauses Nummer 76 am Fahrbahnrand standen. An beiden blieben laut Polizei deutliche Schäden auf der Beifahrerseite zurück.

Der Opel und der BMW waren ordnungsgemäß hintereinander geparkt. Am Mittwochmorgen fiel einem der Halter der Schaden auf. Wann genau es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Unfallzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Montag, 8 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen an diesen Tagen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.