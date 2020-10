Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern für den Montag gemeldet. Die Neufälle traten in der Stadt Kaiserslautern auf. Fünf Personen, drei aus der Stadt und zwei aus der VG Landstuhl, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 112 Personen in Stadt und Kreis Kaiserslautern an Corona erkrankt. Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach entnahm am Montag 127 Proben.