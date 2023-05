Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Jahren Coronapause steht am Samstag die 73. Auflage des Radklassikers „Großer Preis von Mehlingen“ an. Start und Ziel für den 4,75 Kilometer langen Rundkurs mit dem knackigen Anstieg am Mehlingerhof ist ab 14.30 Uhr in der Dreihübelstraße (in der Nähe des Friedhofs).

Neu in diesem Jahr bei der Veranstaltung des Radfahrervereins Mehlingen, zu dem auch ein Sommernachtsfest gehört: Beim Wettbewerb werden auch die Landesmeisterschaften der Senioren