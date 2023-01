Zwei kaputte Autos und zwei leicht verletzte Personen – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Straße zwischen Otterberg und Baalborn ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 44-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Baalborn vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Nissan Qashqai in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Chrysler zusammengestoßen. Dieser kam durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Feld. Der 41-jährige Fahrer und seine 45 Jahre alte Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sowohl der Nissan als auch der Chrysler wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Darüber hinaus entstand Flurschaden auf dem angrenzenden Feld. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.