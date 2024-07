Bei einem Unfall in der Lauterstraße sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Wir die Polizei mitteilte, wollte eine 56 Jahre alte Autofahrerin gegen 17.30 Uhr von der Lauter- nach links in die Mühlstraße abbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 18-Jährigen, die in Richtung Mainzer Straße unterwegs war. Es kam zum Unfall, bei dem sowohl die 56-Jährige als auch der Beifahrer der 18-Jährigen verletzt wurden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.