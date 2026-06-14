Beim Finale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin schnitten die U14- und U16-Badmintonteams des HHG sehr gut ab.

Die Schüler und Schülerinnen des Schüler und Schülerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) Kaiserslautern holten im Finale der „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“-Wettbewerbe in Berlin im Wettbewerb U14 mixed den zweiten Platz und mit der Mannschaft U16 mixed den dritten Platz. „Eine ganz hervorragende Leistung, die unsere Region bundesweit sichtbar macht“, lobte Hartmut Rohden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern die Erfolge der beiden Teams des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) Kaiserslautern in Berlin. Die Sparkassen-Finanzgruppe, die Deutsche Schulsportstiftung und der Deutsche Olympische Sportbund unterstützen seit vielen Jahren den Sport in der Eliteschule.

Die erfolgreichen gemischten Schülermannschaften des HHG erhielten für einen einheitlichen Auftritt der rheinland-pfälzischen Schulen im Finale für ihren Einsatz in Berlin schwarz-weiße Sportjacken, die neben dem Schriftzug des Wettbewerbs auch das Landeswappen von Rheinland-Pfalz zeigen. Die Sportjacken seien sehr beliebt und setzten zugleich ein sichtbares Zeichen der Zusammengehörigkeit, sagte Andrea Brunnett, Marketingleiterin der Sparkasse Kaiserslautern. „Wir freuen uns, dass junge Menschen mit sportlichen Talenten in unserer Region eine so besondere Förderung erhalten“, betonte Rohden. Die Anschaffung dieser offiziellen Teambekleidung wird gemeinschaftlich durch das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, die Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie den Sparkassenverband ermöglicht und gesponsert.

Erkundungstouren durch die Hauptstadt

Man sei stolz auf die erbrachten Leistungen bei dem großen Sportfinale in Berlin, das bringe bundesweit Aufmerksamkeit für das Heinrich-Heine-Gymnasium, waren sich Schulleiterin Eva Wenzel-Staudt, der stellvertretende Schulleiter Lars Emmermann und der Leiter des Sportzweigs am HHG, Jan Christmann, einig. Die Schule bringt regelmäßig außerordentliche Sporttalente hervor, beispielsweise in den Sportarten Radsport, Fußball, Tennis, Judo oder eben auch im Badminton.

Das Finale in Berlin sei für die Schüler und Schülerinnen des HHG ein „Riesenerlebnis sowohl bei den Wettkämpfen in den Sportstätten als auch bei Erkundungstouren durch die Hauptstadt“ gewesen, so Lehrertrainer Julian Degiuli und Stützpunkttrainerin Naghmeh Mehrjoo. Über alle im Frühjahrsfinale 2026 angetretenen Sportarten hinweg gab es vier Medaillen für das Bundesland Rheinland-Pfalz, zwei davon gewann der Badmintonzweig des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Bei dem bundesweit jährlich durchgeführten Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ traten bundesweit etwa 800.000 und in Rheinland-Pfalz bis zu 30.000 Schüler und Schülerinnen in Schulmannschaften an.