Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Dart-Bundesliga ist in Schwung gekommen. Die beiden in der Gruppe Süd vertretenen Mannschaften aus Kaiserslautern dürfen am Samstag, 6. November, wieder ans Board, und es geht für sie gleich um wichtige Punkte. Der Dartverein Kaiserslautern will sich für die Endrunde qualifizieren und der Dartcub Nostra Dart Mus Kaiserslautern will weit weg von den Abstiegsplätzen.

Der Dartverein spielt im nordbadischen Walldorf und muss dort das Auftaktspiel gegen den Deutschen Meister des Jahres 2013 Dartspub Walldorf bestreiten, der punktgleich ist. Anschließend