Der Kulturlivestream aus der Fruchthalle wird auch in der ersten Februarwoche fortgesetzt. Am Donnerstag, 4. Februar, um 17 Uhr wird es zünftig mit der Egerländer-Formation Riesling Böhmische und ihrem Blasmusik-Programm. Am Freitag, 5. Februar, gibt sich Pfalztheater-Musicalstar Astrid Vosberg die Ehre.

Die Riesling Böhmische sind sieben „Blasmusik-Verrückte“ aus der Pfalz und dem Saarland. Sie verbindet die große Leidenschaft für die Musik aus Böhmen. Neben ihrer Tätigkeit als Berufsmusiker in verschiedenen Orchestern im Südwesten Deutschlands, verwirklichen sie hier ihren „Böhmischen Traum“. Im Repertoire finden sich Stücke der Original Egerländer von Ernst Mosch, sowie speziell für diese Siebener-Besetzung komponierte Werke aus der Feder von Berthold Schick und der kleinen Egerländer Besetzung wieder. Gegründet wurde die Kapelle auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt 2019.

Querschnitt durchs gemeinsame Schaffen

Am Freitag, 5. Februar, 17 Uhr, findet anlässlich des 50. Kulturlivestreams zum ersten Mal ein Livestream-Konzert in Kooperation mit dem Pfalztheater in der Fruchthalle statt. Die aus Kaiserslautern stammende Sängerin und Schauspielerin Astrid Vosberg ist in allen Sparten des Theaters zu Hause. Insbesondere in großen Musicalrollen stand sie in ganz Deutschland auf der Bühne, unter anderem in Stuttgart, Wiesbaden, Karlsruhe, Kassel, Dortmund, Augsburg und Bremen. Zuletzt gastierte sie als Eliza in „My Fair Lady“ am Staatstheater am Gärtnerplatz in München und bei den Burgfestspielen in Mayen, wo sie auch in „Cabaret“ die Rolle der Sally Bowles gestaltete. Günter Werno wurde in Neunkirchen geboren und ist Keyboarder der bekannten Heavy-Metal-Band Vanden Plas. Zusammen mit dem Leadsänger Andy Kuntz und dem Gitarristen Stephan Lill zählt er zu den musikalischen Köpfen der Formation.

Astrid Vosberg und Günter Werno verbindet seit Jahren neben einer persönlichen vor allem auch eine enge künstlerische Freundschaft. Das Konzert zeigt Stationen ihrer Zusammenarbeit im Gestern, Heute und Morgen auf und bringt Auszüge aus den erfolgreichen Rockopern, die das Pfalztheater mit der Rockband „Vanden Plas“ produziert hat, wie auch ein kleines „Best of“ ihrer Duo-Programme. Verstärkt werden sie diesmal vom Schlagzeuger Markus Munzinger.

