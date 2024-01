In der 2. DKBC-Bundesliga Mitte lieferte die TSG Kaiserslautern dem Spitzenreiter einen Kampf auf Augenhöhe. Am Ende entschieden zwei Kegel. Auch beim Regionalligisten Sembach.

Der Kampfgeist der TSG Kaiserslautern wurde beim Heimspiel gegen den SC Regensburg, das mit 3:5 (15:9 Sätze, 3628:3630 Kegel) hauchdünn verloren wurde, nicht belohnt. In dem bis zum Ende offenen Kampf gegen den Tabellenführer hatte dieser bei einem 3:3-Punktgleichstand zwei Kegel mehr auf der Habenseite und kam durch die zwei Zusatzpunkte zu einem schmeichelhaften Erfolg.

Nach dem Auftakt mit Sebastian Peter und Christian Klaus, der 1:1 endete, brachte auch der zweite Durchgang mit Florian Wagner und Pascal Nikiel ein 1:1, und so blieb die Partie offen. In der nun entscheidenden Phase, in der Andreas Nikiel 1:3 scheiterte, hielt Alexander Schöpe durch ein 4:0 (668:602) die TSG zwar im Spiel, aber letztlich fehlten zwei Kegel, um die Zusatzpunkte zu holen.

Der Abstieg droht

Die bittere Niederlage kommentierte der Vorsitzende Andreas Nikiel: „Wir waren zum ersten Mal in der Lage, die bestmögliche Mannschaft aufzubieten, um die so dringend benötigten Tabellenpunkte zu erspielen. Trotz starker Leistung, mehr gewonnenen Sätzen und dem besseren Abräumergebnis reichte es wieder nicht zu den so ersehnten Punkten. Aber mit der gezeigten Einstellung ist vielleicht noch etwas möglich, um den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden.“

SKC Mehlingen verliert deutlich

Für den SKC Mehlingen endete das Gastspiel beim VKC Eppelheim, Spitzenreiter der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden, mit einer erwarteten Niederlage. Aber dass sie so gravierend – 0:8 Mannschaftspunkte, 2,5:21,5 Sätze und 284 Kegel Differenz – ausfallen würde, damit hatten die Mehlinger nicht gerechnet. Nur Markus Simon (578 Kegel) lieferte ein passables Ergebnis ab. Pressewart Wolfgang Heß bilanzierte: „Seit Beginn der Rückrunde läuft es nicht mehr bei uns. In dem Spiel heute war kein Druck auf der Mannschaft, denn eine Chance hatten wir uns nicht ausgerechnet.“