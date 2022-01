Der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern hat erneut seinen Trainerstab aufgestockt. Mit Elissa Meier und Leonard Moser stehen im Kinderbereich (6 bis 10 Jahre) und bei den Bambini (3 bis 6 Jahre) weitere Übungsleiter zur Verfügung.

Mit der erst 15-jährigen Elissa und dem 16-jährigen Leonard ist der Abstand zu den kleinen Tanzschülern gar nicht so groß, was gut ankommt. „Beide sind schon lange im Turnierbereich Latein unterwegs und haben einen sehr guten Draht zu den Kindern“, zeigt sich Astrid Kraayvanger, TC Rot-Weiß-Pressesprecherin, absolut begeistert, wie sehr die jungen Tänzer für den Tanzsport brennen und gerne weitergeben, was ihnen selbst so viel Spaß bereitet. Als Tanzpaar sind Elissa und Leonard natürlich auch weiter aktiv. Die beiden haben selbst beim TC Rot-Weiß angefangen und sind erfolgreich in den lateinamerikanischen Tänzen unterwegs. Das Paar tanzt in der B-Klasse Latein.