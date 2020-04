Zwei junge Frauen sind sich am Dienstagnachmittag in Kaiserslautern im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare geraten. Warum es zwischen den beiden 25 und 28 Jahre alten Frauen zum Streit kam, ist laut Polizeibericht noch unklar.

Die Kontrahentinnen schubsten und kratzten sich

Fest stehe bislang nur, dass aus einem Wortgefecht in der Mainzer Straße auch eine körperliche Attacke wurde. Laut Polizei ging die Ältere auf die Jüngere los, schüttete dieser ihr Getränk ins Gesicht, zog ihr an den Haaren und schubste sie herum. Die Jüngere wehrte sich, indem sie der Angreiferin gegen die Stirn schlug und sie am Hals kratzte.

Die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung laufen. Beide Frauen müssen mit einer Strafanzeige rechnen, schreibt die Polizei.