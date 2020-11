Im Westpfalz-Klinikum sind am Standort Kaiserslautern am Montag 35 Corona-Patienten auf den beiden Isolierstationen behandelt worden, 14 weitere intensivmedizinisch. In Kusel waren es 18 Corona-Patienten auf der Isolierstation und drei auf einer Intensivstation.

Wie Stefan Kniele, Leitender Arzt der Pneumologie, auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte, werden die Corona-Patienten in der Regel an dem Standort versorgt, in dessen Zuständigkeitsbereich sie leben. Darüber hinaus seien die Standorte des Krankenhauses untereinander auf fachlicher Ebene vernetzt, um festzulegen, wer wo behandelt wird. Nach Knieles Angaben sind die beiden Isolierstationen in Kaiserslautern weitestgehend ausgelastet: „Bei Bedarf können wir weitere Kapazitäten schaffen.“ Für die Klinikmitarbeiter sei ein neuer Patient – ob für die Isolier- oder die Intensivstation immer mit großem Aufwand verbunden, erklärte Kniele: „Wenn dann fünf neue Patienten auf einmal kommen, ist das eine Herausforderung.“