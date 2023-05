Ab diesem Mittwoch schlagen wieder die besten Schulmannschaften Deutschlands beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin auf.

Das Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern ist in der Sportart Badminton in den beiden Wettkampfklassen II (Jahrgänge 2006 bis 2009) und III (2008 bis 2011) mit jeweils einem Schulteam aus vier Mädchen und vier Jungen vertreten. Beide Mannschaften qualifizierten sich zuvor als Gewinner der Landesentscheide für das Bundesfinale.

In den Gruppenspielen bekommt es das Team der Wettkampfklasse II mit den Landessiegern aus Berlin, Bremen und Hessen zu tun; das Team der Wettkampfklasse III trifft auf Sachsen-Anhalt, Bremen und Saarland. Nach den Gruppenspielen am Mittwoch finden am Donnerstag und Freitag die K.o.-Runden statt.