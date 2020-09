Rund zwei Hektar Wald sind am Montagnachmittag laut der Freiwilligen Feuerwehr der VG Otterbach-Otterberg in der Gemarkung „Auf der Steig“ zwischen Frankelbach und Sulzbachtal abgebrannt. Der Brand sei vermutlich von dem nahe gelegenen Trekkingplatz Frankelbach ausgegangen, die Polizei sei vor Ort und ermittele die Ursache, sagte Matthias Apfelbeck, Wehrleiter Wehrleiter der FFW der VG Otterbach-Otterberg. Die Wehr, die gegen 15.15 Uhr alarmiert wurde, war mit insgesamt 85 Helfern und 19 Fahrzeugen vor Ort. Beteiligt waren auch die Freiwilligen Feuerwehren der VG Weilerbach und der VG Lauterecken-Wolfstein, die mit weiteren Tanklöschfahrzeugen anrückten. Im Einsatz war zudem eine Drohne der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, da der Brand, der gegen 16.50 Uhr gelöscht war, schlecht einzusehen gewesen sei, so Apfelbeck.