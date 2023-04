Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brüderlichkeit wird in Zukunft auf dem Erbsenberg großgeschrieben. Nachdem Andreas Koch erst kürzlich seinen Wechsel zum Fußball-Landesligisten VfR Kaiserslautern verkündet hat, zieht nun auch sein jüngere Bruder Philipp nach. Er verlässt die Verbandsliga-Mannschaft des FK Pirmasens, um in der nächsten Saison für den Lauterer Traditionsverein zu spielen. Dabei peilt das Brüderpaar ehrgeizige Ziele an.

Kaum zu glauben, dass in diesen vom Coronavirus beherrschten Zeiten für Amateurfußballer noch Wunschträume in Erfüllung gehen. Für Andreas und Philipp