Zwei FCKler waren bei der Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Utah, USA, am Start. Claudia Spang und Thomas Brühl hatten sich, jeweils als Erste in ihrer Altersklasse 60, für den harten Wettkampf qualifiziert.

In St. George ging es über die Mitteldistanz 70.3 (1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen).

Aufgrund der großen Zahl an Qualifikanten starteten die Frauen samstags und die Männer sonntags. Bei guten äußeren Bedingungen ging es gruppenweise, nach Altersklassen, ins Wasser. Die Temperaturen morgens beim Schwimmstart waren mit 5 Grad Celsius noch recht frisch. Sie stiegen aber stetig. Beim Laufen zeigte das Thermometer bereits knapp über 20 Grad Celsius an. Auf der 90 Kilometer langen, sehr anspruchsvollen Radstrecke mussten 1200 Höhenmeter überwunden werden. Entschädigt wurden die Teilnehmer durch die wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaft. Beim abschließenden Halbmarathon zeigte sich, wer seine Kräfte gut eingeteilt hatte. Mit 250 Höhenmetern war der Lauf anstrengend.

Claudia Spang finishte in 7:34:59 Stunden und belegte in ihrer Altersklasse den 72 Platz. Thomas Brühl, ebenfalls in der AK 60 am Start, benötigte 5:48:55 Stunden. Er wurde mit dieser Zeit 78.